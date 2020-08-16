Вашингтон, , 10:14 — REGNUM Киберспортивная комада армии США возобновила трансляции на сервисе Twitch и вновь столкнулась с проблемой массовых негативных комментариев. Об этом 16 августа сообщил портал PC Gamer.

Издание отмечает, что чат канала сейчас практически не модерируется и результаты подобного подхода не заставили себя ждать: пользователи Twitch стали массово размещать в нём сообщения с критикой в адрес вооружённых сил США.

В июле 2020 года ИА REGNUM сообщило, что киберспортивную команду армии США обвинили в нарушении конституции после того, как администрация её канала на Twitch стала блокировать пользователей, задающих неудобные вопросы о военных преступлениях, которые совершали вооруженные силы страны в различных частях земного шара, а также говорящих о проблемах в армии.

Представители Института рыцарей Первой поправки Колумбийского университета (Columbia University’s Knight First Amendment Institute) заявили, что эти действия нарушают Первую поправку к Конституции США. После этого армия США сообщила, что пересмотрит и уточнит политику модерирования сообщений и вернёт ранее заблокированных пользователей.

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