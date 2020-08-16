Манила, , 07:59 — REGNUM Повторное заражение коронавирусной инфекцией было выявлено у главы Министерства внутренних дел и местного самоуправления Филиппин Эдуардо Аньо. Об этом 16 августа сообщает ряд филиппинских СМИ со ссылкой на заявление чиновника.

По словам Аньо, он почувствовал симптомы гриппа 13 августа, после чего самоизолировался и прошёл тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В результате теста у главы МВД Филиппин был выявлен коронавирус. В настоящее время Аньо находится под наблюдением врачей.

Как пояснил в своём заявлении Аньо, целью его обращения было привлечь внимание людей, с которыми он находился в контакте, чтобы они соблюдали режим самоизоляции и предприняли меры предосторожности в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения.

Отмечается, что коронавирус был обнаружен у Аньо уже во второй раз. Впервые заражение коронавирусной инфекцией было выявлено у филиппинского чиновника в марте текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Филиппин планируют в октябре приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции.

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