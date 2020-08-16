Вашингтон, , 01:26 — REGNUM Применение нового теста на коронавирусную инфекцию по образцу слюны было одобрено властями США. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба управления по вопросам качества пищевых продуктов и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Отмечается, что новый тест под названием SalivaDirect был разработан специалистами Йельского университета. Для применения теста не нужно брать мазок из носа и горла пациента, избавляя их от необходимости переживать неприятные ощущения. Кроме того, пациент может собрать материал для анализа в домашних условиях, без помощи медработников.

Узнать результат анализа можно будет в ряде лабораторий страны. Как поясняют эксперты, такой метод сбора материала для анализа потенциально снижает риск заражения коронавирусом для медработников, присутствие которых необходимо при стандартном методе тестирования.

Создатели теста SalivaDirect отметили также его доступность и дешевизну в сравнении с другими аналогами, существующими на сегодняшний день в США. Предполагаемая стоимость теста составит около $10, при этом, по уверениям разработчиков, он позволит провести более качественный и широкий анализ, чем при использовании стандартного метода тестирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи назвал неприемлемыми сроки выдачи результатов анализов на коронавирус SARS-CoV-2 пациентам в США

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