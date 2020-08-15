Орел, , 12:01 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Орловской области, сообщили 15 августа в федеральном оперштабе.

40 человек за минувшие сутки выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта в связи с выздоровлением после коронавируса. Статистика смертности за сутки выросла на один летальный исход.

Всего в Орловской области с 24 марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6355 человек, выздоровели из них 4887, скончались 98 пациентов.