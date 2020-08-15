Богота, , 04:30 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Колумбии выросло на 11 306 и достигло 445 111. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны на своей странице в Twitter.

За сутки в Колумбии зафиксировано 347 летальных исходов осложнений при COVID-19. По этой причине в стране умерло уже 14 492 пациента.

С начала пандемии в республике излечились 261 296 человек. Медики провели 2 104 766 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа, по данным ВОЗ, во всем мире число выявленных носителей коронавируса составило 20 730 456.

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