Москва, , 00:58 — REGNUM Российский стример, известный под ником Kontal94, побил рекорд по скорости прохождения игры The Last of Us Part II в категории Survivor Glitchless, который был установлен профессиональным спираннером (люди, проходящие игры на скорость) Anthony Caliber. Об этом 14 августа сообщил портал Screen Rant.

Он прошёл игру на одну минуту быстрее при уровне сложности Survivor. Caliber пытался установить свой рекорд на протяжении нескольких недель и ему удалось это сделать 6 августа 2020 года.

Он прошел The Last of Us Part II за 2 часа и 15 минут, а Kontal94 удалось сделать то же самое за 2 часа и 14 минут. Стоит отметить, что у российского спидраннера немногим более 100 подписчиков на сервисе онлайн-трансляций Twitch, а в профиле его аккаунта нет почти никакой информации.

Релиз игры The Last of Us Part II состоялся 19 июня 2020 года. ИА REGNUM 10 августа 2020 года сообщило, что в следующем месяце в игре может появиться новый уровень сложности Grounded.

