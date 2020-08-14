Москва, , 16:20 — REGNUM В Москве соответствуют санитарным требованиям шесть купальных водоёмов их девяти. Об этом 14 августа сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

Место на пляже, где купаться запрещено Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Специалисты провели исследование, которое показало, «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3», Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро, «Тропарево» соответствуют нормам. Тогда как пробы воды у пляжа «Левобережный» в Северном Тушено, на озере Белое на востоке столицы и в зоне отдыха «Мещерское» на западе города не достигли показателей установленных нормативов.

Всего на контроле управления находятся 56 зон отдыха, из них в девяти зонах предусмотрена возможность купания.

Коронавируса в столичных водоёмах специалисты не обнаружили.