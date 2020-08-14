Стокгольм, , 15:36 — REGNUM Похоже, что и в случае с введением масочного режима для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Агентство общественного здравоохранения Швеции опять пошло по своему «особому пути». Об этом 14 августа сообщила газета Expressen.

Давление по вопросу необходимости установления масочного режима в Швеции на государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла нарастает, но вместо действий, он пока предпочитает «наблюдать».

Когда Андерс Тегнелл посетил студию телеканала SVT, его попросили прокомментировать загруженность в общественном транспорте и рассказать, как минимизировать персональный риск заражения коронавирусом. В своем ответе Тегнелл опять занял «оборонительную позицию», необходимость введения масочного режима эпидемиолог признавать не стал.

«Существует много мер, к которым мы можем прибегнуть, чтобы максимально снизить загруженность (прим.: в общественном транспорте). Я также знаю, что ведутся разговоры о масках для лица и тому подобном. Эффект ношения масок пока непонятен, особенно в этой ситуации… В некоторых странах, которые ввели средства защиты полости рта и органов дыхания, сейчас наблюдаются крупные вспышки (прим.: коронавирусной инфекции), например, в Испании и Нидерландах», — заявил Тегнелл.