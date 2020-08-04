Пенза, , 10:01 — REGNUM В целях поддержки малообеспеченных и многодетных семей в Пензенской области пройдет традиционная региональная акция «Собери ребенка в школу». Необходимую помощь в подготовке к учебному процессу поручил оказать губернатор Иван Белозерцев.

Министерствам образования и труда, а также главам муниципалитетов необходимо провести мероприятие как можно быстрее, так как до нового учебного года осталось меньше месяца, добавил глава региона. Кроме того, к акции следует подключить депутатов, представителей общественных организаций и бизнеса. В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции подготовка к учебе осложнена. Поэтому оказывать такую помощь нуждающимся следует заранее, добавил Белозерцев.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Костромской области родителям первоклассников выплатят по 2 тысячи рублей на школьные сборы. Выплаты из региональной казны сможет получить один из родителей или другой законный представитель ребенка. Деньги костромичам начислят перед началом нового учебного года.

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