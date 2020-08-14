Воронеж, , 14:53 — REGNUM Указ о смягчении ограничений, ранее введённых в связи с угрозой распространения коронавируса, подписал 14 августа исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов.

Документом разрешается проведение чемпионатов, первенств, кубков России, а также всероссийских и межрегиональных соревнований, в том числе мероприятия по сдаче ГТО. Однако зрители на соревнования пока допускаться не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, на 14 августа в Воронежской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 12 465 человек. Ранее представитель Роспотребнадзора заявляла о росте заболеваемости COVID-19 в регионе.