Осло, , 14:31 — REGNUM В Норвегии ожидают решения правительства о рекомендациях в отношении использования средств защиты полости рта и органов дыхания. Помощник главы Норвежского директората по здравоохранению и социальным вопросам Эспен Роструп Накстад уже обратился к гражданам о необходимости носить маску в общественных местах. Ожидается, что правительство обнародует окончательные рекомендации 14 августа в 14:00 по местному времени. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Человек в медицинской маске Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

«Мы рекомендуем вам использовать маску или тканевую повязку для рта в определенных ситуациях, в определенных географических районах и в течение ограниченного времени», — заявил Накстад.

В то же время он указал на необходимость соблюдения социального дистанцирования:

«Также важно подчеркнуть, что расстояние на приемлемой дистанции — это самая важная мера против распространения, которая у нас есть в арсенале. Новое исследование показывает, что соблюдение социальной дистанции не менее одного метра может снизить риск заражения на 80%, в то время как правильное использование средств защиты полости рта и органов дыхания — на 40%».

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