Тбилиси, , 12:43 — REGNUM Министерство образования Грузии разработало правила для профилактики распространения коронавируса в школах. Об этом 14 августа сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как сообщают журналисты, по новым правилам, всем, кто заходит в школу, кроме детей, предписано проходить термоскриниг и дезинфицировать руки. Также в школах все, кроме учеников, должны носить защитные маски.

В классах введено обязательное проветривание на переменах, а в коридорах после перемены требуется проводить санитарную уборку. Также санитарную уборку предписано проводить во всех помещениях во время перерыва между сменами, который должен быть не менее получаса.

Напомним, в Грузии учебный год традиционно начинается с 15 сентября. В минздраве сообщили, что в этом году нет оснований для переноса даты его начала, но при ухудшении эпидемиологической обстановки может быть принято другое решение.

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