Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё четыре случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

По данным на 14 августа 2020 года, за минувшие сутки в области подтвердили информацию о смерти четырёх пациентов от COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекцией скончались от иных заболеваний, не сообщается.

Теперь в регионе официально подтверждено 362 случая смерти от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 23 097 случаев заражения коронавирусом.

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