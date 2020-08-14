Москва, , 10:01 — REGNUM Свыше 231 тыс. человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 14 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 13.08.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 231 568 человек», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 31 903 055, из которых 304 тысячи были проведены за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились ещё 1350 человек.