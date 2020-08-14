Токио, , 09:55 — REGNUM Энтузиаст с ником TheBatMan создал документ на 2,7 тыс. страниц, описывающий всю мифологию игровой франшизы Resident Evil. Об этом 13 августа сообщило издание Eurogamer.

В своей работе геймер подробно описывает все события, происходящие в мире игры. Стоит отметить, что TheBatMan добавил в свой сборник только мифологию официальных игр от Capcom — так, в нём не упоминаются многочисленные экранизации от Пола У.С. Андерсона.

Напомним, Resident Evil — это популярная серия видеоигр в жанре survival-horror. В ней различные персонажи борются с таинственным вирусом, который распространяет корпорация Umbrella.

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