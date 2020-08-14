Якутск, , 09:49 — REGNUM В некоторых районах Якутии в предстоящие выходные синоптики прогнозируют первые заморозки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Якутска.

Читайте также: В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в России

С 15 по 17 августа в Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском, Нюрбинском, Ленском, Олекминском, Хангаласском, Горном, Намском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Амгинском, Таттинском, Усть-Майском, на юге Томпонского, Алданском районах и в окрестностях Якутска при прояснении местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве от 0 до — 3 °C.

На северо-востоке, в Арктических районах небольшие, местами умеренные дожди, местами с мокрым снегом. На юге, юго-востоке — дожди. Температура ночью +2 — +7°, заморозки до — 2°, на северо-востоке — 2 — — 7°, на северо-западе до — 4°, на юге +7 — +12°, днём +13 — +18°, на севере, северо-востоке при осадках +3 — +8°, 17 августа на западе +18 — +23°С.

Как сообщало ИА REGNUM, первые заморозки в России в 2020 году были на Колыме в ночь с 31 июля на 1 августа.