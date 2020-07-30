Москва, , 08:08 — REGNUM На территории России первые заморозки ожидаются после летнего периода в Магаданской области в ночь с 31 июля на 1 августа. Об этом 30 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

«Первый звоночек прозвенел. Заморозки ожидаются в Магаданской области 1 августа, ночью до — 1 градуса», — заявил Вильфанд.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Гидрометцентра стало известно, что 30 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза, температура воздуха +25… +27 °С.