Москва, , 09:32 — REGNUM В настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 31,9 млн. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 31,9 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 304 тысячи анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 231 568 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия на сегодняшний день не занимается продажей вакцины от коронавируса за границу.