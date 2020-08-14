Саратов, , 09:38 — REGNUM В Саратовской области по информации на 14 августа наличие коронавируса подтверждено у 10 727 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 94 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 6695 человек, за сутки — 81 пациент. С момента наблюдения скончались 64 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых заболевших — 29 человек из числа контактных, в 64 случаях — заражение из неустановленных источников, один — завозной. Больше всего инфицированных в возрастной группе старше 60 лет — 36 человек, двое — несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 303,2 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,9 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в сфере здравоохранения Саратовской области грядут большие перемены. Из-за пустующих больничных корпусов и нехватки кадров будут объединять больницы и роддома.

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