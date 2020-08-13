Саратов, , 14:50 — REGNUM В сфере здравоохранения Саратовской области грядут большие перемены. План модернизации отрасли озвучил профильный министр Олег Костин на совещании в региональном парламенте.

Из-за пустующих больничных корпусов и нехватки кадров будут объединять больницы и роддома. Так, станция скорой помощи в Балакове объединиться с местной городской клинической больницей. Слияние ожидает и городские поликлиники №1 и №2 в этом же городе. Районная поликлиника станет головной организацией и объединится с детской.

В Саратове под общим руководством заработают областной клинический кардиодиспансер и городская больница №12. Слияние произойдет между организациями скорой помощи и центром медицины катастроф, медицинских организаций районов города, перинатального центра и клинического перинатального центра области.

В Балашове объединят роддом, станцию скорой помощи, детскую и районную больницы. В Энгельсе — городская клиническая больница №1 и перинатальный центр, городские поликлиники №1 и №2. Соединят в один центр областной противотуберкулезный диспансер с Балашовским и Вольским. Кроме того, в ближайшие месяцы создадут девять межрайонных центров — Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Балаковский, Вольский, Ершовский, Новоузенский, Пугачевский и Энгельсский.

Объединение медучреждений, по мнению министра, позволит повысить качество оказываемых услуг и устранит заброшенные корпуса больниц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о масштабной реорганизации учреждений системы здравоохранения в Саратовской области. В регионе планируется создать единые медицинские центры. Это позволит оптимизировать работу учреждений и сократить расходы на административно-управленческий аппарат, так как на его содержание уходит до 35% от общего объема расходов системы здравоохранения.

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