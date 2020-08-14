Ростов-на-Дону, , 08:51 — REGNUM В Ростовской области могут вернуть ряд ограничительных мер. Причиной этому может стать большая загрузка стационаров, развёрнутых для пациентов с коронавирусом. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

«Главная причина ухудшения ситуации — в несоблюдении санитарных норм. Яркий пример — один из населённых пунктов Заветинского района, где практически всё население поучаствовало в ритуальном мероприятии без требуемых мер предосторожности. Оказалось достаточно одного приезжего с инфекцией, чтобы теперь жители оказались под нашим наблюдением, а некоторые — и на лечении», — привела пример глава ведомства.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области в случае ухудшения эпидемиологической обстановки готовы развернуть дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала августа для больных COVID-19 было задействовано два стационара, находящихся в резерве.

Напомним, что в Ростовской области загрузка стационаров приблизилась к 50%. По данным на утро 13 августа, лечение в госпиталях получает одна тысяча пациентов. 50 человек находятся в тяжёлом состоянии.

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