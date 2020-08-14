Лима, , 08:17 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Перу составило 507 996 после получения положительных результатов анализов еще от 5069 пациентов. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны на своем сайте.

При этом 348 006 человек уже излечились. Также от осложнений при COVID-19 погибли 25 624 больных, в том числе за последние сутки — 219.

С начала пандемии специалисты исследовали 2 677 014 проб анализов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа Латинская Америка вышла на первое место в мире по общему количеству скончавшихся от COVID-19.

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