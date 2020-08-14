Алма-Ата, Казахстан, , 08:11 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Алма-Атинской области Казахстана Ергали Сыдыманов принес извинения предпринимателям, которые пожаловались на его грубость. Соответствующее видео опубликовал пресс-секретарь акима (главы) Талды-Кургана Нур Канатулы на своей странице в Instagram.

Сыдыманов сказал, что хотел поговорить с людьми на простом языке. «Если я действительно что-то нарушил, то прошу прощения у всех, кого обидел, у страны», — сказал Сыдыманов. Он добавил, что был не прав и готов понести наказание.

Главный санврач Алма-Атинской области дал объяснение в агентстве по делам государственной службы, а также отправил объяснительную в министерство здравоохранения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа против Ергали Сыдыманова возбудили дисциплинарное дело. Главный санврач области допустил нарушение этического кодекса государственных служащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Против санврача Алма-Атинской области возбудили дисциплинарное дело