Мехико, , 07:34 — REGNUM Отметку в полмиллиона преодолело общее число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике, составив 505 751. Об этом сообщает замглавы минздрава республики Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter.

За сутки в стране был подтвержден еще 7371 подобный факт, а также зафиксировано 627 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в Мексике из-за данного заболевания умерли 55 293 пациента.

Еще 341 507 человек выздоровели. С момента объявления пандемии в Мексике было осуществлено 1 142 045 тестов на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа министр энергетики Мексики Росио Нале распространила информацию о том, что у нее выявили заражение коронавирусом.

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