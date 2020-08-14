Буэнос-Айрес, , 06:14 — REGNUM За сутки в Аргентине было зарегистрировано 7 498 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а с начала пандемии их общее количество достигло 276 072, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Кроме того, за весь период наблюдений в республике от осложнений при COVID-19 умерло 5362 пациента, в том числе за последние 24 часа — 149. Также еще 192 343 человека излечились от данного заболевания.

Медицинские службы страны провели 911 596 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа руководство аргентинской провинции Огненная Земля объявило о планах принять участие в производстве и распространении российской вакцины «Спутник V».

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