Богота, , 04:27 — REGNUM Число выявленных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Колумбии выросло на 308 и достигло значения в 14 145, сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

Также увеличилось и количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом до 433 805. Из них 250 494 — закончились выздоровлением.

За сутки в стране зафиксировали 11 286 фактов инфицирования SARS-CoV-2. С начала пандемии в Колумбии было проведено 2 063 332 анализа на данный вирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ за 13 августа, в мире от осложнений при COVID-19 скончались 744 385 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колумбии выявили более 12 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2