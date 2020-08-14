Бразилиа, , 01:20 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло до 3 224 876, из них выявлены на последние сутки — 60 091. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

При этом с начала пандемии в стране от заболевания COVID-19 излечилось 2 356 640 пациентов, а умерло от его последствий — 105 463.

За сутки в Бразилии было зафиксировано 1262 смерти по это причине.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа руководство бразильского штата Парана объявило, что в течение месяца в регионе может начаться тестирование российской вакцины от SARS-CoV-2 «Спутник V».

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