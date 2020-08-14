Северодвинск, Архангельская область, , 00:01 — REGNUM Чиновники Северодвинска обнародовали свои доходы за 2019 год. Согласно опубликованным сведениям, градоначальник Игорь Скубенко заработал 2,5 млн рублей.

В декларации чиновник указал две квартиры площадью 68,8 и 78,9 квадратных метров. Супруга Игоря Скубенко за год заработала более 800 тысяч рублей. В собственности у нее числится автомобиль CHERRY TIGGO 7.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года мэр Северодвинска попытался повысить свой оклад сразу на 28%, в то время как остальных чиновников Северодвинска ждала индексация зарплат лишь на 4,3%. Инициатива мэра возмутила не только его коллег, но и горожан. В результате скандала, оклад мэру повысили на 18%.