Северодвинск, Архангельская область, , 19:57 — REGNUM Вопрос повышения зарплат мэра и его приближенных стал самым дискуссионным на минувшей сессии северодвинского горсовета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутатского корпуса.

Напомним, мэр Игорь Скубенко и спикер горсовета Михаил Старожилов внесли на рассмотрение депутатов законопроект, согласно которому их оклад и оклад вице-спикера горсовета с нового года вырастет сразу на 28%. При этом остальным муниципальным чиновникам предлагалось повысить оклады лишь на 4,3%. Многие сочли инициативу несправедливой.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Серба внес поправку об «уравнении в правах» всех муниципальных чиновников, предлагающую установить для первых лиц города прибавку в 4,3%. С аналогичными цифрами выступили депутаты от ЛДПР Дмитрий ЗангиниСергей Попов.

Однако события стали развиваться по «сценарию», предложенному единороссами. Депутаты Игорь Воронцови Николай Малинников внесли поправку, предлагающую увеличить оклады мэра, спикера и вице-спикера не на 28, а на 18%. Большинством голосов решение было принято.

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