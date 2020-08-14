Ростов-на-Дону, , 00:07 — REGNUM Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская в ходе онлайн-брифинга оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе, отметив необходимость разъяснительной работы по части соблюдения санитарных требований.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы вели разъяснительную работу. <…> Мне кажется, что снаряды уже настолько близко падают, в том числе и рядом с вами. Уже и ваши коллеги прошли этот путь и имеют в анамнезе перенесённое данное заболевание [COVID-19]. Нам надо всё сделать в разъяснительной работе с населением, чтобы распространение [коронавируса] не шло так активно, чтобы не увеличивалось число тяжело заболевших людей», — обратилась к журналистам Быковская.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в случаев ухудшения эпидемиологической обстановки будут развёрнуты дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. В августе были задействованы два стационара, находящиеся в резерве.