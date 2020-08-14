Ростов-на-Дону, , 00:02 — REGNUM Открытие в Ростовской области новых госпиталей для пациентов с подтверждённым коронавирусом будет означать ухудшение эпидемиологической ситуации с распространением инфекции. На это указала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передаёт ИА REGNUM.

«Новые госпитали для лечения пациентов с COVID-19 понадобятся при условии ухудшения эпидемиологической ситуации. Сегодня она достаточно напряжённая. И мы уже в этом месяце открыли дополнительные койки, которые у нас находились в резерве. Это 112 коек в центральной районной больнице Усть-Донецкого района. И сегодня на базе Усть-Донецкого госпиталя находятся 56 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Практически за две недели половина коек уже заняты», — отметила глава ведомства.

Также с 12 августа было развёрнуто 50 коек в Орловском районе. В течение дня туда поступили четыре пациента.

«У нас в резерве находится 200 коек в Миллерово и 670 коек в областной клинической больнице №1», — отметил Быковская, выразив надежду, что открытие дополнительных стационаров не понадобится.