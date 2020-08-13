Кэри, США, , 15:39 — REGNUM Epic Games объявила о снижении цен на V-баксы, виртуальную валюты из игры Fortnite. Об этом сообщается 13 августа на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1293851663531495424

Теперь V-баксы будут стоить на 20% дешевле. Разработчики отмечают, что это вневременная акция.

Напомним, V-баксы используются в Fortnite для приобретения различных косметических предметов. Их можно получить как за реальные деньги, так и за прохождение заданий «боевого пропуска».

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