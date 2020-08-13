Нур-Султан, , 14:52 — REGNUM Полиция Алма-Аты задержала 35-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве с трудоустройством в нефтяную компанию. Об этом заявил начальник полиции Ауэзовского района Алма-Аты Алишер Турсынбетов, сообщает 13 августа портал МВД Казахстана Polisia.kz.

По его словам, женщина подходила к доверчивым гражданам с предложением трудоустроиться. Она воспользовалась карантином и проблемами с трудоустройством граждан.

Злоумышленница быстро входила в доверие к гражданам и обещала трудоустройство в нефтяной компании с высокой заработной платой. За свои услуги женщина брала деньги, но позднее не выходила на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня полиция Казахстана задержала четырех молодых людей, которые подозреваются в мошенничестве в городе Рудном Кустанайской области. Общая сумма ущерба оценивается в 5 млн тенге ($12,4 тыс. по курсу на 15 июня).

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