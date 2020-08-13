Кызыл, , 14:28 — REGNUM В Туве определились с днём отдыха, связанного с празднованием Дня республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, депутатам поступают многочисленные вопросы от жителей по этому поводу.

День республики, который считается в регионе праздничным, отмечается ежегодно 15 августа. Согласно законодательству, в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней выходной день автоматически переносится на следующий рабочий день, то есть 17 августа.

«Таким образом, работники будут отдыхать с 15 по 17 августа 2020 года (суббота, воскресенье, понедельник) в связи с празднованием Дня Республики Тыва, совпавшего с выходным днем — субботой 15 августа 2020 года», — отметили в Заксобрании.

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