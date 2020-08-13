Кызыл, , 12:48 — REGNUM В Туве из-за ситуации с коронавирусом перенесли дату проведения национального праздника Наадым. Как сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, ранее его совмещали с празднованием Дня республики 15 августа.

По его словам, в этом году праздник решено провести 3−4 сентября.

«Хочу отметить, что и дата проведения праздника, и само решение о проведении Наадыма, было принято по итогам опроса жителей республики. Практически все единодушно сказали: праздник животноводов надо отмечать. Но, конечно, с особым порядком проведения мероприятий», — отметил он.

Конные скачки проведут вдали от населённых пунктов, между Тес-Хемским и Эрзинским районами. Зрители могут посмотреть состязания через интернет. При этом борьбу хуреш некоторые жители смогут посмотреть «вживую» в спорткомплексе «Субедей».

«Дал поручение программу проведения Дня республики и Наадыма максимально распространить, чтобы уже сейчас у всех была возможность знать, когда и где, в каком формате, будут проводиться праздничные и любимые нашим народом мероприятия», — подчеркнул глава.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за весь период эпидемии зарегистрировано более 6,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. 124 носителя к настоящему времени скончались.

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