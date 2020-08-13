Ташкент, 13 августа 2020, 13:48 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали ведущего специалиста администрации Хазораспского района Хорезмской области при получении взятки в размере $8 тыс., передает телеканал «Узбекистан 24».
Чиновник пообещал местному жителю добиться постановления главы района на право владения 1,2 тыс. кв. метров земли. Участок находился в резерве свободных земельных участков районной администрации.
Сотрудники СГБ также задержали с поличным инспектора профилактики опорных пунктов подразделения профилактики правонарушений УВД Шаватского района Хорезмской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа председатель Сената Узбекистана Танзила Нарбаева заявила, что сотрудники санитарно-эпидемиологической службы расхитили 1,75 млрд сумов ($172 тыс.).
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