Кызыл, , 10:41 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за весь период эпидемии в регионе зарегистрировано более 6,4 тыс. подтверждённых случаев.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,9. 55 тяжёлых пациентов находятся в реанимации, из них семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выписано 305 пациентов, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 279. За весь период выздоровело 5467 больных с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике зарегистрировано также 124 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Из них 70 умерли непосредственно от COVID-19.

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