Найроби, , 11:35 — REGNUM Треть населения Кении живет за чертой бедности, как показал новый доклад Национального статистического бюро Кении. Об этом передает кенийская газета Daily Nation.

В докладе о бедности за 2020 год указывается, что 15,9 миллионов из 44,2 миллионов жителей Кении живут за чертой бедности, что означает, что взрослый человек зарабатывает менее 3,252 кенийских шиллингов (30 долларов США) в сельской местности и менее 5,995 кенийских шиллингов (55, 3 долларов США) ежемесячно в городах.

Помимо денежной бедности в докладе также измерялся уровень многомерной бедности. Человек считается многомерно бедным, если он лишен по крайней мере трех основных потребностей из семи проанализированных в докладе. Основными потребностями являются физическое развитие, питание, здравоохранение, образование, защита детей, информация, водоснабжение, санитария и жилье.

Исследователи выявили, что более половины (53%) населения, или 23,4 миллионов человек, являются многомерно бедными.

В докладе также было установлено, что дети составляют самую большую долю многомерно бедных слоев населения (48%), за ними следует молодежь (25%). На долю пожилых людей приходится наименьшая доля многомерно бедных — 6%.

Географические различия в уровне бедности свидетельствуют о наличии неравенства в доступе к основным услугам. Показатели многомерной бедности в сельских районах (67%) более чем в два раза превышают показатели в городских районах (27%).

В докладе также отмечается, что каждый третий кениец (36% или 15,9 миллионов человек) является бедным в денежном отношении. Дети составляют более половины «денежной бедноты» (55%), за ними следует молодежь (22%). На долю пожилых людей также приходится наименьшая доля бедных в денежном отношении (6%). Уровень денежной бедности в сельских районах (40%) выше, чем в городских районах (29%), особенно среди молодежи и взрослых женщин и мужчин.

Более 27% населения Кении являются бедными и в денежном, и в многомерном выражении, 26% — только в многомерном, а 9% — только в денежном.

В докладе также отмечается большой уровень неравенства в финансовом благополучии и удовлетворении основных потребностей и прав в разных графствах.

Более четверти населения, которое является бедным и в денежном, и в многомерном выражении (2,8% из 11,8 миллионов), проживает в округах Туркана, Какамега, Килифи, Мандера и Китуи.