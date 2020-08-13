Нью-Джерси, США, , 11:06 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры WWE 2K Battlegrounds. Его опубликовали 12 августа на YouTube-канале издания IGN.

В ролике американский продюсер Пол Хейман рассказывает о различных игровых режимах. Как оказалось, помимо многочисленных многопользовательских соревнований, геймеры смогут пройти одиночную сюжетную кампанию.

Напомним, релиз WWE 2K Battlegrounds ожидается 18 сентября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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