Бугульма, Татария, , 11:37 — REGNUM Бугульминский городской суд оправдал 27-летнего мужчину, обвиняемого в насилии собственной 1,5-годовалой дочери. Нашумевшая история прогремела на всю страну.

В суд обвиняемый явился вместе с женой. Войдя в зал заседания, житель Бугульмы уверял, что суд опять встанет на его сторону. Мужчина заявил о своей невиновности. «Все произошло случайно», — цитирует обвиняемого Татар-информ.

Полностью избежать отцу наказания не удалось. Мужчина судом признан виновным по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде 8-ми месяцев исправительных работ, но от них он освобожден по причине зачета срока нахождения под домашним арестом.

Ранее по первоначальной статье обвинения в насильственных действиях сексуального характера отца также оправдали. Гособвинение несогласно с решением суда, которое планирует обжаловать.

ИА REGNUM напоминает, инцидент произошел в октябре 2019 года. На вызов в частный дом в Бугульме приехала скорая, которая и обнаружила кровотечения у полуторагодовалой девочки. Ребенок находился дома с отцом и двумя другими детьми. Гинеколог местной больницы выявил травмы, которые свидетельствовали о насилии. После возбуждения уголовного дела мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Уголовное дело было направлено в суд с обвинительным заключением.

Читайте также: В Татарии не оправдали отца в деле о насилии над 1,5-годовалой дочерью