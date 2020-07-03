Бугульма, Татария, , 10:52 — REGNUM Верховным судом Татарии отменен оправдательный приговор в отношении жителя Бугульмы, обвиняемого в насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом информирует пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее приговором суда мужчина был оправдан по обвинению в преступлении п «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») в связи с отсутствием состава преступления.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. На вызов в частный дом в Бугульме приехала скорая, которая и обнаружила кровотечения у полуторагодовалой девочки. Ребенок находился дома с отцом и двумя другими детьми. Гинеколог местной больницы выявил травмы, которые свидетельствовали о насилии. После возбуждения уголовного дела мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. Уголовное дело было направлено в суд с обвинительным заключением.

Суд счел вину мужчины не доказанной из-за отсутствия в материалах дела доказательств наличия у подсудимого прямого умысла в насилии над ребенком. Гособвинение 22 апреля обжаловало решение суда в апелляционном порядке.

Результаты экспертизы и первоначальные показания подсудимого и его жены свидетельствовали о том, что мужчина действовал с прямым умыслом, и такие травмы нанести случайно невозможно. Суд согласился с доводами прокурора, оправдательный приговор отменен. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 1 июля задержали экс-инспектора ДПС, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки.

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