Брянск, , 09:31 — REGNUM Защитные маски не будут обязательными для учащихся общеобразовательных школ Брянской области. Дети могут носить их по желанию, сообщили 13 августа в региональном оперативном штабе.

По словам директора департамента образования и науки Брянской области Елены Егоровой, с 1 сентября 2020 года школы начнут работать с соблюдением новых требований безопасности. Всем посетителям будут в обязательном порядке измерять температуру на входе, в учебных заведениях создадут запас дезинфицирующих средств, масок, перчаток и приборов обеззараживания воздуха. Ученикам не обязательно надевать маски в школах.

В новом учебном году за парты 473 учебных организаций сядут 129 тысяч детей, из них около 13 тысяч — первоклассники.