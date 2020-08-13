Колпино, Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM В Петербурге оперативники экономической полиции ГУ МВД задержали заместителя главы администрации Колпинского района Алексея Жукова. Ему инкриминируется получение взятки на сумму около полумиллиона рублей.

Жуков в районной администрации курирует жилищный отдел, отдел районного хозяйства, отдел благоустройства и дорожного хозяйства, сектор экологии.

По данным «Фонтанки», предполагаемую взятку чиновник получил от бизнесмена за получение контрактов с подведомственными администрации ЖКС на уборку дворовых территорий Колпинского района, а также за приемку работ и общее покровительство при заключении контрактов.

Период преступных деяний Жукова может быть установлен с 2018 года, а размер предполагаемых незаконных вознаграждений чиновника может возрасти до 11 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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