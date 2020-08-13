Тбилиси, , 09:24 — REGNUM В Грузии за последние сутки выявили пять случаев заражения коронавирусом. Эти данные 13 августа были размещены на сайте Stopcov.ge.

Всего на текущую дату в стране зафиксировано 1283 человека, у которых тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. 10 пациентов, болевших COVID-19, были выписаны в течение суток из больниц по выздоровлении. Теперь их 1068, или 83% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 17 пациентов. В карантине размещены 7718 человек, в стационаре — 245.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Местийском муниципалитете Сванетии в Грузии на территории нескольких населенных пунктов был введен карантин. Там выявили очаг распространения коронавируса. Более 900 туристов, которые оказались в это время в регионе, поместили на изоляцию на две недели.

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