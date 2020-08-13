Лима, , 07:51 — REGNUM По меньшей мере 498 555 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксированы в Перу, в том числе за последние сутки — 4421. Об этом сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

Всего в стране было проведено 2 643 464 анализа на коронавирус. 341 938 человек уже излечились от COVID-19. Осложнения, вызванные данным заболеванием, привели к смерти 21 713 пациентов.

За 24 часа в Перу по этой причине скончались 212 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа, по данным ВОЗ, число выявленных фактов инфицирования коронавирусом в мире составило 20 162 474.

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