Лос-Анджелес, США, , 07:44 — REGNUM Стало известно, кто будет снимать вторую часть фильма «47 ронинов». Об этом 13 августа сообщил портал Deadline.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, режиссёрское кресло на съёмочной площадке займет актёр Рон Юань, снявшийся в фильме Disney «Мулан». Стоит отметить, что фильм вряд ли можно будет назвать сиквелом, поскольку его действие будет происходить через 300 лет после событий, показанных в оригинальной картине.

Производством фильма займётся студия Universal 1440, являющаяся подразделением Universal Pictures. Премьера состоится на потоковом сервисе Netflix.

Фильм «47 ронинов» вышел на экраны российских кинотеатров в январе 2014 года, главную роль в нём исполнил актёр Киану Ривз. В основу картины легло японское предание о 47 самураях, поклявшихся отомстить за смерть своего господина.

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