Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Издательская компания Square Enix опубликовала системные требования ПК-версии предстоящей игры Marvel's Avengers. Об этом 12 августа сообщил журнал PC Gamer.

Для того, чтобы запустить бета-версию, гамерам понадобится ПК, оборудованный процессором Intel i3−4160 (или его аналогом от AMD), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GTX 950 (или AMD 270) с 2 гигабайтами видеопамяти.

Для комфортной игры с «высокими» настройками графики понадобится уже компьютер с Intel Core i7 4770K, 3,4 ГГц или AMD Ryzen 51 600, 3,2 ГГц, 16 гигабайтами «оперативки» и видеокартой NVIDIA GTX 1060 с 6 гигабайтами видеопамяти (или AMD Radeon RX 480 с 8 гигабайтами). Разработчики также рекомендуют использовать твердотельный накопитель (SSD) с выделенными под игру 110 гигабайтами свободного пространства.

Напомним, геймеры, сделавшие предзаказ, смогут поучаствовать в закрытом бета-тестировании Marvel's Avengers в период с 14 по 16 августа 2020 года, версия игры будет доступна в Steam. Открытый бета-тест запланирован на 21 августа, а полноценный релиз — на 4 сентября 2020-го.

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