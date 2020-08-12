Екатеринбург, , 19:50 — REGNUM В Екатеринбурге возобновляет работу хоспис, площади которого ранее были отданы под пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает свердловский оперштаб.

Всего в списке минздрава региона значится 18 больниц, которые переводят в доэпидемический режим. К нему уже вернулись Институт охраны материнства и младенчества, 354-й клинический госпиталь, Областная наркологическая больница, нейрохирургический корпус горбольницы № 40 и т.д.

Также в списке находятся горбольница №6, больница № 2, где и находился хоспис, детская городская больница №8, часть коек в детской больнице №11 и другие. К прежней работе возвращаются и медицинские учреждения Нижнего Тагила, Первоуральска, Каменска-Уральского, Сысертская центральная районная больница, медсанчасть № 121 в Нижней Салде и часть коек в горбольнице Асбеста.