Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM В Ростовской области псевдоучитель присвоил бюджетные средства, выделенные в рамках программы предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья селянам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Усть-Донецкого района в целях получения денежных средств представил в администрацию муниципалитета фиктивные документы о своём трудоустройстве в должности учителя в одной из школ. Сумма хищений превысила 700 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) рассмотрит Усть-Донецкий районный суд.