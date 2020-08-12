Архангельск, , 15:10 — REGNUM Жители Северо-Западного федерального округа проявляют острую озабоченность проблемой нелегальных рубок. К таким данным пришли в WWF России, проведя социологическое исследование.

Как сообщили ИА REGNUM в Архангельском подразделении Баренц-отделенияWWFРоссии, 80% опрошенных по всей стране граждан считают проблему нелегальных рубок актуальной для России. Противоположного мнения придерживается лишь 13% населения. При этом наиболее остро к ней относятся жители Северо-Западного (88% опрошенных считают проблему актуальной) и Сибирского федеральных округов (87%).

«Обеспокоенность граждан сохраняется на протяжении последних лет. К примеру, когда мы проводили аналогичное исследование в 2016 году, 76% респондентов ответили, что, по их мнению, нелегально заготавливаемой древесины в России много или очень много. Схожие результаты опросов 2016 г. и 2020 г. свидетельствуют о том, что ответственное отношение к управлению лесами для россиян очень важно. При этом население беспокоит и дальнейшая судьба нелегально заготовленной древесины», — заявил директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев.

Согласно исследованию, две трети населения (63%) считает легальное происхождение древесины важным требованием при изготовлении лесобумажной продукции. Этот показатель тоже практически не изменился с момента предыдущего замера в 2016 году (62%). Для трети россиян законность заготовки древесины по-прежнему не важна.

«Любопытно, что несмотря на такое большое и стабильное внимание общественности к вопросам легальности лесозаготовок, большинство российских потребителей при этом до сих пор не знакомо с маркировкой FSC (Лесного попечительского совета). А ведь наличие этой маркировки на товарах — пусть и не единственный, но наиболее очевидный и часто встречающийся знак легальности происхождения древесины. FSC-сертифицированная продукция, будь то бумага, мебель, упаковка или другой товар, сделана из древесины, которая легально заготавливалась в лесу, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство», — отметил координатор проектов Лесной программы WWF России Александр Воропаев, .

Как показал опрос, только 16% опрошенных встречали знак FSC на упаковке. Зачастую это жители мегаполисов и молодежь. Наиболее информированы о знаке FSC оказались молодые люди в возрасте 18−24 лет.

«Сегодня интерес к экологически осознанному потреблению чаще всего проявляет молодежь. Мы надеемся, что число людей, которые не просто обеспокоены нелегальными рубками, но при этом готовы выбирать товары из сертифицированной древесины, будет расти среди всех категорий граждан. Такие акции как День экологического долга призваны напомнить потребителям, что выбор каждого из нас влияет на будущее нашей планеты — наше будущее», — подчеркнул Андрей Щеголев.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область, Красноярский и Забайкальский края и Бурятия возглавили антирейтинг Федерального агентства лесного хозяйства по незаконным вырубкам леса. Архангельская область заняла в этом списке пятое место.